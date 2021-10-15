Украинский журналист: всё серьёзно - Кремль прислал Зеленскому "чёрную метку"

Статья экс-президента России Дмитрия Медведева, в которой он анализирует российско-украинские отношения продолжает оставаться самым обсуждаемым материалом, из опубликованных СМИ на этой неделе.

И что самое интересное — каждый комментатор видит в ней какой-то новый смысл.

Так, журналист из Украины Виталий Портников рассмотрел в "выкладках" заместителя главы Совбеза РФ "чёрную метку" Кремля, предъявленную лично Владимиру Зеленскому. О чём и проинформировал в одном из видео на своём Ютуб-канале.

По словам журналиста, слова про "абсолютную несамостоятельность властей Украины" и их "невменяемость" — "это не просто оскорбления" в адрес Киева. Это "чёрная метка" и сигнал о том, что "Кремль ни о чём не собирается говорить с Зеленским".

"Зеленский и его ближайшие соратники будут уничтожены — здесь без сомнений, — говорит Портников. — Зеленский сам старается не замечать этой опасности — или реально ничего не понимает в российском отношении к нему и стране, которой он правит. <…> Кремль уже прислал ему "чёрный ярлык". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала".