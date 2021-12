Эксперты по питанию назвали продукты, повышающие риск смерти на 40%

Продукты питания с высокой степенью переработки могут негативно отразиться на здоровье человека и вызвать преждевременную смерть, сообщает Клара Ольшански в своей статье, опубликованной на портале Eat This, Not That.

Автор материала ссылается на исследование в журнале European Heart Journal и утверждает, что рацион, состоящий из продуктов с высокой степенью переработки, повышает риск преждевременной смерти на 40% у людей, которые страдают проблемами с сердечно-сосудистой системой. По данным эксперта в области общественного здравоохранения Энди де Сантиса, риск преждевременной смерти повышают пшеничная мука, гамбургеры, хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.

Руководительница исследования, эпидемиолог Мариялаура Боначчо призвала людей вернуться к традиционному питанию, которое исключает продукты с высокой степенью переработки. Автор статьи добавила, что современному человеку вряд ли удастся полностью избавиться от употребления вредной пищи, поскольку она даёт 50% суточной нормы калорий. При этом люди должны стремиться к тому, чтобы снизить эту долю, убеждена Боначчо.

Ранее сообщалось, что три чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти.

