Премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что власти страны до сих пор надеятся не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2", сообщает РИА Новости.
Известно, что политик заявил об этом после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он также утончил, что этот план в Польше хотят реализовать как раз с немецкими партнёрами.
"Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата", — сказал Моравецкий.
Премьер указал на эти риски, а также на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее польского соседа — Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что газопровод "Северный поток-2" не начнёт своё функционирование, если ситуация на Украине обострится. Он также заявил, что трубопровод, по которому не идёт газ, — это рычаг воздействия на Россию.
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