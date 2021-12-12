Премьер Польши: до сих пор надеемся не допустить запуска "Северного потока — 2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что власти страны до сих пор надеятся не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2", сообщает РИА Новости.

Известно, что политик заявил об этом после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он также утончил, что этот план в Польше хотят реализовать как раз с немецкими партнёрами.

"Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата", — сказал Моравецкий.

Премьер указал на эти риски, а также на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее польского соседа — Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что газопровод "Северный поток-2" не начнёт своё функционирование, если ситуация на Украине обострится. Он также заявил, что трубопровод, по которому не идёт газ, — это рычаг воздействия на Россию.

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