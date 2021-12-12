Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что газопровод "Северный поток — 2" не начнёт своё функционирование, если ситуация на Украине обострится, сообщает РИА Новости.

Он также заявил, что трубопровод, по которому не идёт газ, — это рычаг воздействия на Россию.

"Если он когда-то и начнёт функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины", — сказал Блинкен.

Кроме того, американский госсекретать добавил, что президент России Владимир Путин должен обратить внимание на данное обстоятельство прежде, чем планировать свои дальнейшие действия.

Ранее эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что "Северный поток-2", вероятно, этой зимой не будет запущен из-за "проблем с сертификацией".

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