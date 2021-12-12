МИД Британии: вторжение на Украину будет иметь серьёзные последствия для России

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7 сказала о последствиях в случае эскалации на Украине, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что британские власти ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь серьёзные последствия, за которые придется дорого заплатить.

Кроме того, Трасс добавила, что на фоне происходящего в стране намерены укреплять связи в области безопасности.

Напомним, что саммит министров иностранных дел стран G7 проходит 11-12 декабря в Ливерпуле.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-участницы G7 должны сплотиться и начать совместную борьбу с "агрессорами". По мнению британского политика, "семёрка" должна дать понять, что выступает "единым фронтом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.