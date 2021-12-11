Сенатор Климов назвал слова польского премьера о России и ЕС провокацией

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого касательно отношений России и Европы являются провокационными, их цель — ослабить как ЕС, так и Россию в качестве геополитических противников США. Такое мнение высказал Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.

"Сегодня стало известно: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica выдвинул нам ультиматум по поводу отношений с европейскими странами. Утверждая, что Москва якобы "хочет разделить Европу", 53-летний политик заявил: "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — отметил Климов в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, именно Варшава воспринимается Европой в качестве "американского агента" в этой части планеты.

Парламентарий подчеркнул, что в ЕС также не приветствуют действия Польши, считая их подрывающими целостность Евросоюза.

"Именно Варшава навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и подобным конфронтационный событиям. Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", — написал сенатор.

Климов подытожил, что слова польского премьера содержат в себе явную провокацию, помогая заокеанским партнёрам страны, которым выгоден раскол в Европе, и кто желает "ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в 21 веке".

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