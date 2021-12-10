Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что этой зимой Россия может перекрыть транзит газа через территорию Украины. По словам Макогона, вопрос прекращения транзита "голубого топлива" через Украину является политическим, а не экономическим.
"Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана", — цитирует Макогона РИА Новости.
Он не исключил, что вскоре Россия "сбросит маски", проявит "открытую агрессию" и прекратит транзит газа. Глава "Оператора ГТС Украины" выразил надежду, что "до этого не дойдёт".
По словам Макогона, украинская ГТС накопила ресурсы, необходимые для прохождения зимнего периода. В случае прекращения транзита газа газотранспортная система будет запущена в реверсе. В таком случае Украина будет "поднимать газ западных ПХГ и гнать его на восток".
Он отметил, что в 2009 и 2020 годах Украина уже запускала этот реверс.
"Ситуация показала, что всё работает. Это нестандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы", — подчеркнул Макогон.
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