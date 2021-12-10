Глава "Оператора ГТС Украины": Россия может прекратить транзит газа

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что этой зимой Россия может перекрыть транзит газа через территорию Украины. По словам Макогона, вопрос прекращения транзита "голубого топлива" через Украину является политическим, а не экономическим.

"Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана", — цитирует Макогона РИА Новости.

Он не исключил, что вскоре Россия "сбросит маски", проявит "открытую агрессию" и прекратит транзит газа. Глава "Оператора ГТС Украины" выразил надежду, что "до этого не дойдёт".

По словам Макогона, украинская ГТС накопила ресурсы, необходимые для прохождения зимнего периода. В случае прекращения транзита газа газотранспортная система будет запущена в реверсе. В таком случае Украина будет "поднимать газ западных ПХГ и гнать его на восток".

Он отметил, что в 2009 и 2020 годах Украина уже запускала этот реверс.

"Ситуация показала, что всё работает. Это нестандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы", — подчеркнул Макогон.

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