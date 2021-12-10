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Турчинов в гневе: Украина тратит миллиарды на дороги для российских танков

Мир

Экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов опять обрушился с с критикой на власти страны. На этот раз его возмутило то, как безответственно расходуются в стране бюджетные деньги:

Турчинов в гневе: Украина тратит миллиарды на дороги для российских танков

"Более $20 млрд снова было потрачено на строительство дорог, а не на строительство оборонительных рубежей и повышение зарплат военнослужащим. Для кого вы строите дороги, для российских танков? Является ли это ответственным отношением к защите вашей страны?” — возмутился Турчинов в эфире ТК "Прямой".

Кроме того, политик недоволен тем, что власти допустили в стране "дефицит нефтепродуктов" из-за сокращения поставок из Белоруссии, которые, по его словам, "очень нужны фронту":

"Вы можете спросить солдат не только на передовой, но и в тылу, есть ли какие-либо угрозы? Они ответят: "У нас нет топлива!” Топлива нет в тех объемах, которые необходимы даже не для боевых задач, а для повседневных”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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