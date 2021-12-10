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В США создадут спецподразделение по изучению НЛО: "Угроза нацбезопасности"

Мир

О создании специально подразделения, которое займётся изучением космических пришельцев, заявила сенатор Кирстен Джиллибранд.

В США создадут спецподразделение по изучению НЛО: "Угроза нацбезопасности"

По её словам, ведомство будет проводить исследования неопознанных летающих объектов и оценкой угроз для национальной безопасности Америки.

Согласно информации, курировать спецподразделение будет Министерство обороны США и нацразведка.

"Наши усилия по обеспечению национальной безопасности полагаются на господство в воздухе, и эти явления представляют собой вызов нашему господству в воздухе. Опережать появление НЛО имеет решающее значение для сохранения нашего стратегического преимущества и обеспечения безопасности нашей страны", — цитирует заявление издание The Hill.

Кроме того, о результатах работы специальное ведомство будет отчитываться перед конгрессом и законодателями. Все материалы будут храниться под грифом "Секретно". Что именно сподвигло власти США на создание такого подразделения, издание, к сожалению, не уточняет.

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Невидимые НЛО следят за Землей
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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