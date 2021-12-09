Политолог назвал надежду Саакашвили на освобождение соратниками иллюзией

Член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили в интервью Rravda.Ru оценил заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об освобождении из тюрьмы своими последователями.

"Саакашвили живёт иллюзиями. До сих пор живёт иллюзиями 2004 года, когда именно народные массы помогли ему прийти к власти, когда был свергнут парламент под давлением международного сообщества, в том числе и России. Сейчас нет у него такой поддержки, чтобы граждане привели его к власти", — заявил политолог.

По его мнению, Саакашвили после восстановления от голодовки отправится в тюрьму, где отсидит шесть лет, как и сказал суд. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что амнистии не будет, отметил Гвритишвили. Он также добавил: хотя оппозиция действительно объединилась, сейчас она представляет собой маленькие партии по три-четыре депутата.

"Ситуация подсказывает, что сторонники Саакашвили не добьются его освобождения из тюрьмы. Это движение потихоньку затихает. В день приезда, когда его арестовали, были массовые выступления последователей. А так всё потихоньку на нет сходит", — заключил специалист.

Ранее Саакашвили выразил уверенность, что не останется в тюрьме, поскольку его спасут союзники. Также он рассказал о положительных результатах своего возвращения в Грузию. Например, из-за него в стране объединилась оппозиция, в политике появились новые лица.

"В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времён борьбы за независимость. Народ меня освободит — вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом", — заявил Саакашвили в интервью изданию "Новое время".

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