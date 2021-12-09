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Политолог назвал надежду Саакашвили на освобождение соратниками иллюзией

Мир

Член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили в интервью Rravda.Ru оценил заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об освобождении из тюрьмы своими последователями.

Политолог назвал надежду Саакашвили на освобождение соратниками иллюзией

"Саакашвили живёт иллюзиями. До сих пор живёт иллюзиями 2004 года, когда именно народные массы помогли ему прийти к власти, когда был свергнут парламент под давлением международного сообщества, в том числе и России. Сейчас нет у него такой поддержки, чтобы граждане привели его к власти", — заявил политолог.

По его мнению, Саакашвили после восстановления от голодовки отправится в тюрьму, где отсидит шесть лет, как и сказал суд. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что амнистии не будет, отметил Гвритишвили. Он также добавил: хотя оппозиция действительно объединилась, сейчас она представляет собой маленькие партии по три-четыре депутата.

"Ситуация подсказывает, что сторонники Саакашвили не добьются его освобождения из тюрьмы. Это движение потихоньку затихает. В день приезда, когда его арестовали, были массовые выступления последователей. А так всё потихоньку на нет сходит", — заключил специалист.

Ранее Саакашвили выразил уверенность, что не останется в тюрьме, поскольку его спасут союзники. Также он рассказал о положительных результатах своего возвращения в Грузию. Например, из-за него в стране объединилась оппозиция, в политике появились новые лица.

"В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времён борьбы за независимость. Народ меня освободит — вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом", — заявил Саакашвили в интервью изданию "Новое время".

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Саакашвили: от революции до ареста | Борьба с коррупцией, война с Россией, изгнание с Украины
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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