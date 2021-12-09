Киев пообещал подготовить новый проект по обеспечению перемирия в Донбассе

Руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинские власти решили подготовить обновлённую версию проекта по перемирию в Донбассе. По словам министра, Донецк проанализирует документ как можно быстрее.

Также Никонорова рассказала о практических действиях, которые ДНР предложила сторонам конфликта для установления перемирия. Киев должен вернуться в координационный механизм прошлого года и взаимодействовать с неподконтрольными территориями в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, подчеркнула глава МИД республики.

По данным Никаноровой, украинские власти обязаны опровергнуть прошлые заявления о праве стрелять в ответ. Ещё в Донбассе потребовали запретить силовикам использовать беспилотники без разрешения командиров, сказала министр.

"Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновлённый вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции", — отметила руководитель МИД ДНР в Telegram-канале министерства.

ДНР изучит обещанный проект, заключила Никанорова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на "рождественское перемирие" в Донбассе.

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