"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли

Журналист болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева назвала государства, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 100 лет.

Автор статьи считает, что США могут не сохранить свою территорию в нынешнем виде до 22 века из-за обретения самостоятельности ряда штатов. Генадиева напомнила, что в 2012 году жители всех 50 штатов направили властям письма, в которых изъявили желание выйти из союза.

Второй страной, которая может перестать существовать, является Бельгия, отметила колумнист. Там есть две народности — фламандцы и валлоны. Последние в ближайшие десятилетия могут вступить в союз с Францией и выйти из состава Бельгии.

В газете "Труд" Генадиева пишет, что на территориальные проблемы могут коснуться и Великобритании, от которой давно планирует отсоединиться Шотландия.

Также распад грозит Испании, которая до сих пор не оправилась от финансового кризиса 2008 года. Из её состава может выйти Каталония и страна Басков, считает журналист.

В списке представлены государства, которые рискуют исчезнуть с лица Земли из-за природных катаклизмов. Например, острова Кирибати и Мальдивы могут оказаться под водой из-за глобального потепления и связанного с ним повышением уровня мирового океана, считает колумнист.

Также в "чёрном списке" находится Китай, который испытывает серьезные проблемы с загрязнением окружающей среды. Каждый год из-за плохой экологии преждевременно умирают 250 тысяч китайцев. Уже через 20 лет в стране может закончиться питьевая вода.

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