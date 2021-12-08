Литовкин: санкции — это месть ЕС "вагнеровцам" за работу в Африке

В среду утром, 8 декабря, дипломаты стран Европейского Союза приняли решение одобрить введение санкций против "ЧВК Вагнера", компании, само существование которой ставится под сомнение. Также под ограничения должны попасть частные лица, которые, по мнению европейских политиков, имеют отношение к "Вагнеру". Окончательно утвердить одобренные санкции планируется 13 декабря.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что эти санкции мало повлияют и на "ЧВК Вагнера", и на политику Москвы в регионе.

"Это не более, чем попытка отомстить "ЧВК Вагнера" за то, что они хорошо и профессионально выполняют свою работу в Мали и в Центральноафриканской Республике. Власти ЦАР выгнали всех французских военных и оставили только "ЧВК Вагнера". И они эффективно выполняют там задачи, которые перед ними поставило руководство ЦАР. А в столице ЦАР Банги им даже памятник поставили", — заключил эксперт.

Также 13 декабря европейские лидеры собираются продлить на полгода ранее введённые против России санкции.

Это указывает лишь на то, что меры против "ЧВК Вагнера" — это часть русофобской кампании, которую европейские политики ведут не первый год, и без особого результата. Неудивительно, что и авторами документа стали депутаты из Литвы и Эстонии, известные своей ненавистью к России.

Поддержку инициативе также могла обеспечить Франция, терпящая на Чёрном континенте одно из самых серьёзных поражений за влияние в регионе. Спасая своё положение, евробюрократы не брезгуют подобными санкциями, основывая их на сомнительных расследованиях Bellingcat* и бездоказательных вбросах.

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