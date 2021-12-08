Зачем и почему суд Киева выдал разрешение на арест Поклонской

Киевский суд выдал официальное разрешение на задержание и помещение под стражу посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. И силовики в Незалежной опять заявили о намерении добиваться выдачи экс-прокурора Крыма, которую на Украине обвиняют в госизмене.

Как отметил писатель Армен Гаспарян, "это уже попахивает шизофренией". Журналист напомнил, что "украинские деятели" постоянно в чём-то обвиняют деятелей российских:

то Шойгу на допрос вызывать начинают, то Сталину претензии предъявляют.

"Они всегда при деле. Вообще-то хорошо, когда человек всегда занят", — отметил Гаспарян и добавил, что дела-то у них (киевских политиков) одно с другим не согласовываются и не вяжутся:

кричат о войне с Москвой и тут же требуют увеличить газовый транзит.

Журналист порекомендовал не пытаться искать логики в этих действиях — ибо там её нет:

"Вы не сможете найти обоснование деятельности идиота, а он сам на этот вопрос не ответит. Если глобально подходить, то гораздо удобнее и проще кричать о борьбе с Поклонской, Шойгу или Гаспаряном, чем заниматься вопросами здравоохранения, социальной политики, экономики. В первом случае "работать" можно бесконечно — ведь за результат никто не спросит. Да и ответа на это никогда не следует", — подчеркнул публицист (цитата BaltNews).

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