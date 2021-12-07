В США призвали "устроить новый Чернобыль" в случае нападения РФ на Украину

Американцы оценили возможность вооружённого конфликта между Россией и США из-за вступления Украины в НАТО под статьёй The Washington Post.

Пользователь с ником John_PDX назвал плохой стратегией "балансирование на грани войны" двух стран, у которых есть ядерное оружие, которое может уничтожить всю планету.

По словам читателя Narwhals, если Россия нападёт на Украину, то США должны свергнуть в Венесуэле и на Кубе пророссийски настроенные правительства.

Другой юзер призвал США "устроить новый Чернобыль" в случае нападения РФ на Украину.

Rickpres "посоветовал" президенту США Джо Байдену сделать "упреждающий удар", предложив Украине вступить в Североатлантический альянс.

Пользователь Bill Samuel заявил, что США и НАТО нельзя доверять, потому что Вашингтон обещал не расширять альянс на восток к границам России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.