Во вторник, седьмого декабря, российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден начали виртуальные переговоры.
Лидеры должны обсудить продвижение блока НАТО к России, гарантии безопасности и напряжённую обстановку рядом с Украиной.
Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, Путин в ходе беседы с Байденом чётко объяснит позицию Москвы по украинскому кризису и напомнит о важности выполнения Минских договорённостей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог президента РФ с лидером США имеет смысл при любых исходах. Таким образом Путин демонстрирует своё "дипломатическое мировоззрение", пояснил пресс-секретарь российского лидера.
"Путин готов к разговору, но диалог должен быть взаимоуважительным, в нём партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал Песков.
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