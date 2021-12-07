Песков о переговорах Путина и Байдена: "Смысл в диалоге есть в любом случае"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил значимость предстоящих телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

По его словам, разговор в любом случае имеет смысл, несмотря на то, что в последнее время США нагнетают напряжение в отношениях между странами, передаёт РИА Новости.

"Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина. Он готов к разговору, но диалог должен быть взаимоуважительным, в нём партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал государственный деятель.

Песков убеждён: глава РФ прояснит все спорные вопросы с президентом США и получит соответствующие разъяснения.

Телефонные переговоры Путина и Байдена состоятся во вторник, 7 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени. Российский лидер намерен обсудить темы, связанные с активностью НАТО у границ РФ, кризисом на Украине и гарантиями безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.