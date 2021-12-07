Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил значимость предстоящих телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
По его словам, разговор в любом случае имеет смысл, несмотря на то, что в последнее время США нагнетают напряжение в отношениях между странами, передаёт РИА Новости.
"Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина. Он готов к разговору, но диалог должен быть взаимоуважительным, в нём партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал государственный деятель.
Песков убеждён: глава РФ прояснит все спорные вопросы с президентом США и получит соответствующие разъяснения.
Телефонные переговоры Путина и Байдена состоятся во вторник, 7 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени. Российский лидер намерен обсудить темы, связанные с активностью НАТО у границ РФ, кризисом на Украине и гарантиями безопасности.
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