Иран пообещал "выбить Америке зубы", если США не уйдут из региона

Лидер иранских сил "Кудс", подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), специализирующихся на операциях за рубежом, потребовал, чтобы США удалились из региона.

В противном случае бригадный генерал Эсмаил Каани поклялся "унизить самую мощную военную силу в мире", если она предпримет неверный шаг против Тегерана.

Каани также предупредил, что силы, которыми он командует, будут "продолжать оборону своей страны, во имя тех, кто "принял мученическую смерть".

"США должны быть готовы к унижению, худшему, чем-то, которое они испытали в Афганистане, если Америка не покинет регион раз и навсегда", — сказал бригадный генерал.

По словам Каани, в течение многих лет США калечили Иран санкциями, но ситуация изменилась, и теперь пострадают американцы. Отметив прогресс Ирана как в военной технике, так и в других технических разработках, командующий сказал, что США знают, что "если они предпримут хоть малейшее движение против Ирана, их зубы будут раздавлены во рту".

Напомним, отношения между США и Ираном не улучшились с момента вступления Джо Байдена на пост президента. Бывший президент Дональд Трамп спровоцировал ухудшение отношений, в одностороннем порядке отменив ядерную сделку, согласованную при администрации Обамы, и введя разрушительные санкции в отношении Тегерана в 2018 году.

Попытки привести США и Иран в соответствие с условиями соглашения 2015 года, которое ограничивает ядерные амбиции Тегерана, пока не увенчались успехом.

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