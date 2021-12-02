Омикрон-штамм коронавируса добрался до миллиардной Индии

Представитель министерства здравоохранения Индии Лав Агарвал заявил, что в штате Карнатака выявлено два случая заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". Инфекция выявлена у мужчин в возрасте 66 и 46 лет.

Таким образом, омикрон-штамм COVID-19 добрался и до Индии. Ранее он был обнаружен в 20 странах и регионах. Количество новых случаев заражения этим штаммом продолжает расти.

Впервые новая мутация коронавируса, которой присвоен код B.1.1.529 и название "омикрон", была зарегистрирована 11 ноября в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство. Учёные признали, что новый штамм несёт в себе опасность из-за большего количества мутаций по сравнению с уже известными штаммами. Также "омикрон" отличается повышенной инфекционностью, заразностью и уменьшенной восприимчивостью к действию вакцин.

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