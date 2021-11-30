Генсек НАТО указал России и Белоруссии, как надо проводить учения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи глав МИД Североатлантического альянса в Риге рассказал, как России и Белоруссии надо проводить учения, чтобы к ним не было претензий.

По его словам, оба государства имеют право проводить учения на своей территории, но должны предоставлять о них информацию. Комментируя предстоящие учения России и Белоруссии он заявил, что "должна присутствовать транспарентность, и они обязаны избегать провокаций".

"А сейчас мы видим недостаток транспарентности, мы видим необычайную концентрацию военных сил (России возле Украины) и мы видим обострившуюся и очень агрессивную риторику", — цитирует Столтенберга "Интерфакс".

Генсек НАТО также вновь угрожал России санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы недооценивает решимость стран альянса вводить санкции.

Последние несколько недель американские, а вслед за ними и европейские СМИ раскручивают тему якобы подготовки Россией вторжения на Украину. Да и не только пресса, но и официальные лица — вышеупомянутый Йенс Столтенберг за последнее время неоднократно высказывался на эту тему.

Между тем, позиция Киева двойственная. С одной стороны, там говорят, что не наблюдают ничего необычного на границе с Россией. С другой стороны, подхватывают заявления западных "партнёров".

В Москве все обвинения категорически отвергают.