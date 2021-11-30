Барбадос перестал быть британской колонией

C 30 ноября Барбадос стал республикой, официально отказавшись от подчинения Елизаветы II.

На протяжении 400 лет Барбадос был колонией Великобритании, входя до сегодняшнего дня в 16 стран, главой которых оставалась Елизавета II.

Церемониальная часть превращения Барбадоса в республику была совмещена с инаугурацией президента Сандры Мейсона в Бриджтауне. Дата была выбрана не случайно — в этот день отмечается 55-летие независимости страны.

В честь британской монархии был отдан последний салют, после чего флаг Великобритании торжественно заменили на национальный.

Церемонию инаугурации посетили принц Чарльз и поп-певица Рианна, которой было присвоено звание национального героя страны.

Присутствие принца Чарльза на церемонии не было обязательным, но он предпочёл там быть, чтобы показать, что, несмотря на происходящие со страной перемены, дружественные отношения между Британией и её бывшей колонией сохранятся.

Власти Барбадоса приняли решение стать республикой в 2020 году, перестав быть колонией Великобритании. Сандра Мейсон был избран президентом страны по решению парламента.

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