Талибы* реально объявили войну наркомании в Афганистане

После прихода к власти в Афганистане, талибы* пообещали, что эта страна перестанет быть производителем наркотиков, а сама стане "территорией, свободной от наркоты". И, как сообщает RT, обещание своё выполняют.

Журналисты телеканала RT пообщались с пациентами и врачами в кабульской больнице и лично убедились, что некоторые из объявленных руководством Талибана* планов "запущены в действие".

Журналисты посетили главную наркоклинику Кабула

По словам Ахмеда Захира Султани, главврача кабульской больницы, где проходят реабилитацию наркоманы, до 10% населения страны — примерно 3,5 миллиона человек, в том числе 800 000 женщин и детей, — употребляют наркотики.

Массовая наркомания стала наследием бурного прошлого страны. Афганский наркобизнес процветает с 1980-х годов, в том числе в течение десятилетий оккупации США и НАТО. Сам Талибан* в прошлом не уклонялся от получения прибыли от торговли наркотиками, но объявил свою собственную "войну наркотикам” после захвата власти в августе 2021 года.

Сейчас боевики-талибы* обыскивают трущобы под мостами, в парках, заброшенных зданиях и даже на кладбищах в поисках наркоманов, большинство из которых им приходится силой тащить в кабульскую больницу.

"Сама больница, построенная при правительстве свергнутого президента Ашрафа Гани в прошлом году, рассчитана на 1000 коек. Сейчас в ней около 3000 пациентов", — сказал Султани в интервью RT, назвав это "большой проблемой” и указав на нехватку продуктов питания, лекарств, кроватей и персонала для ухода за пациентами.

Условия в больнице могут быть тяжелыми, но некоторые пациенты видят в этом выход из своих страданий.

Один из них, по имени Саид Мустафа, сказал российским журналистам, что он "благодарен талибам* за то, что они доставили его в больницу". Мужчина надеется воссоединиться со своей женой и детьми после реабилитации.

У другого пациента по имени Наджибулла были аналогичные устремления, он объяснил, что начал принимать наркотики после того, как был пойман во время одного из нападений талибов* и увидел, как погибли его коллеги.

Руководство больницы и некоторые пациенты воспользовались визитом представителей прессы и обратились к миру с просьбой помочь афганцам и правительству талибов* в борьбе с наркотиками:

"Я думаю, что люди с большими ресурсами должны прийти сюда, чтобы помочь”, — заявил Мустафа.

Напомним, к слову, что буквально вчера премьер-министр нового правительства Афганистана тоже обратился к мировой общественности с просьбой помочь стране, катящейся в гуманитарную пропасть.

* организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.