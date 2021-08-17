Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет быть центром по производству наркотиков.
По его словам, Афганистан перестанет производить любые виды наркотиков и станет страной, свободной от запрещенных веществ.
Муджахид отметил, что афганские фермеры смогут отказаться от выращивания мака, если мировое сообщество поможет им в освоении других культур. Он напомнил, что в 2001 году объемы производства наркотиков сократились до нуля, но после оккупации Афганистана выращивание наркотических растений снова возобновилось. Он подчеркнул, что "Талибан" не будет заниматься наркотрафиком и наркоторговлей. Когда талибы вошли в Кабул, то увидели, как много молодежи употребляет наркотические вещества. "Это было печальное зрелище", — сказал Муджахид.
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