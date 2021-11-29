В Стамбуле в понедельник, 29 ноября, произошёл мощный ураган: он сносил крыши и переворачивал машины. Известно, что из-за стихии погибли два человека — на них упала крыша одного из зданий.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, девять жителей столицы Турции пострадали.
Самолёты авиакомпании Turkish Airlines направили в Анкару и Измир.
Из-за непогоды закрыто движение в проливе Босфор.
Очевидцы выложили в сети множество видеороликов урагана. На некоторых видно, как от сильного ветра падает башня в Чаталдже.
В августе 2021 года в Турции произошло сильное наводнение из-за проливных дождей.
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