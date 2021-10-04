Тропический шторм убил несколько человек в Иране

Тропический циклон обрушился на Оман и Иран. Власти сообщили о девятерых погибших, среди них ребёнок.

Ураган начался с сильного наводнения и ветра от 120 до 150 км/ч. В домах отключили свет и теплоснабжение. Несколько тысяч человек эвакуировали и разместили во временных убежищах.

Тропический циклон "Шахин" затопил большую часть улиц и инфраструктурных объектов. Передвигаться по городам разрешено только спецтехнике.

По сообщению ВВС, шесть человек были убиты в порту в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан.

Ещё до пика циклона, ураган унёс жизни ещё троих людей, среди них ребёнок, он погиб из-за наводнения.

Власти приостановили воздушные перелёты и ограничили прибытие наземного транспорта.

Жителям Аль-Айна в Объединённых Арабских Эмиратах на границе с Оманом, настоятельно рекомендовали не покидать дома за исключением чрезвычайных ситуаций.

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