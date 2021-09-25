Мощный ураган "Сэм" в Атлантическом океане усилился до 2 категории

Ураган "Сэм", которому ранее присвоили первую категорию по шкале Саффира — Симпсона, усилился до второй. Сейчас максимальные порывы ветра в его пределах достигают 43 м/с.

Как сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, "Сэм" расположен на дистанции порядка 1950 километров к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море. Предполагается, что он будет двигаться к северо-западу, при этом его скоростью должна снизиться до 22 км/ч.

Это новый шторм, сформированный в Атлантике. Он получил номер "18" и название "Сэм".

Ещё в пятницу, 24 сентября, скорость ветра в пределах стихии составляла примерно 33 м/с, тогда ураган соответствовал первой категории.

Добавим, что ураганный ветер — частое явление в Атлантике в период с начала июня до конца осени. Некоторые штормы добираются до побережья.

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