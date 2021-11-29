Саакашвили выступал с речью в суде почти полтора часа

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые появился на публике. В суде политик обратился к своим сторонникам и гражданам страны.

Полуторачасовое выступление показывали в прямом эфире на грузинских телеканалах. Прокурор пытался остановить Саакашвили и просил его высказываться только о судебном процессе, однако бывший лидер страны проигнорировал требование. Он призвал народ совместно закончить существующее положение дел в стране. По словам Саакашвили, его сподвигли вернуться тоска по Родине и отсутствие развития Грузии.

"Я всё это (должность на Украине. — Прим. ред.) отложил, отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить или посадить… многие скажут, что я не в себе, ведь что может обязать человека с высокой должностью, находясь в богатстве, вернуться", — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим Саакашвили на украинском языке обратился к гражданам Украины и поблагодарил их за поддержку. Как подчеркнул экс-лидер Грузии, его пытали в тюрьме. Тоже самое он сказал по-английски. Также политик заявил, что в заточении ему снились Батуми, Абхазия и Грузия.

В понедельник, 29 ноября, в Тбилиси прошло заседание суда по делу Саакашвили. Его сторонники организовали акцию протеста возле здания, в котором находился их лидер. В ходе митинга силовикам пришлось применить перцовые баллончики.

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