Украинское госбюро расследований возбудило уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова, главреда киевского Censor.net, который похвастался в соцсетях, что стрелял из гаубицы "по оккупантам". И даже видео приложил в качестве доказательства.
На видео украинский журналист поясняет, что выстрелом из гаубицы он "отомстил за голодомор".
На своей странице в Facebook журналист клянется отомстить "за каждую жертву советских репрессий” и стреляет из оружия в "российских оккупантов”, по-видимому, подразумевая, что видео было снято где-то в Донбассе.
"Я должен признать, что, возможно, я был причастен к убийству некоторых людей на Донбассе — но исключительно к гибели российских оккупантов", — гордо сообщает киевский журналист.
Но последствия "героического поступка" для него оказались полной неожиданностью:
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