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ГБР Украины возбудило дело против журналиста-любителя палить из гаубицы

Мир

Украинское госбюро расследований возбудило уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова, главреда киевского Censor.net, который похвастался в соцсетях, что стрелял из гаубицы "по оккупантам". И даже видео приложил в качестве доказательства. 

ГБР Украины возбудило дело против журналиста-любителя палить из гаубицы

На видео украинский журналист поясняет, что выстрелом из гаубицы он "отомстил за голодомор".

На своей странице в Facebook журналист клянется отомстить "за каждую жертву советских репрессий” и стреляет из оружия в "российских оккупантов”, по-видимому, подразумевая, что видео было снято где-то в Донбассе.

"Я должен признать, что, возможно, я был причастен к убийству некоторых людей на Донбассе — но исключительно к гибели российских оккупантов", — гордо сообщает киевский журналист.

Но последствия "героического поступка" для него оказались полной неожиданностью:

  • Бутусова раскритиковали в Интернете, пояснив, что стрельба гаубицами не соответствует журналистской работе и что такое поведение подвергает риску реальных фронтовых репортеров;
автоматический перевод
Автоматический перевод
  • На сайте ГБР появилось сообщение, что его самого проверят по статьям "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", ведомство изучит все обстоятельства, связанные с публикацией.
  • Тех военных, кто допустил "гражданское лицо" к гаубице, тоже, если верить ГБР, ждут неприятности.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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