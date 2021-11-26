Украинский журналист о Зеленском: "Нужно было встать и дать ему по морде"

Главный редактор украинского новостного интернет-портала "Цензор" Юрий Бутусов прокомментировал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил Бутусов, от драки с руководителем государства останавливало только уважение к стране и статусу президента, который является верховным главнокомандующим.

"Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вёл в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", — заявил журналист в беседе с коллегой из Страна.UA.

Во время пресс-марафона Зеленский обвинил Бутусова в обнародовании данных об использовании "Байрактара" в Донбассе и смертях людей. Также президент заявил, что журналист стал оппозиционером, поскольку не получил от главы Украины желаемой должности.

В пятницу, 26 ноября, Зеленский принял участие в пресс-конференции в центре Киева. По одному вопросу президенту задали около тридцати журналистов. Среди них не оказались представители СМИ, в отношении которых власти ввели санкции.

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