EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Лантратова подала жалобу на Инстасамку в СК за разврат
Более 60 человек скончались за сутки от коронавируса в Петербурге
Эксперт оценил перспективы "СП-2" с приходом нового правительства ФРГ
Жириновский рассказал, как остановить пытки в российских колониях
Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве
Страны НАТО рассмотрят "наращивание Россией сил на Украине и около неё"
Зеленский: "Северный поток — 2" — это трагедия для Украины
Зеленский рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул с Россией
Вирусолог прокомментировал тревогу ВОЗ из-за нового штамма COVID-19

Украинский журналист о Зеленском: "Нужно было встать и дать ему по морде"

Мир

Главный редактор украинского новостного интернет-портала "Цензор" Юрий Бутусов прокомментировал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский журналист о Зеленском: "Нужно было встать и дать ему по морде"

Как отметил Бутусов, от драки с руководителем государства останавливало только уважение к стране и статусу президента, который является верховным главнокомандующим.

"Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вёл в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", — заявил журналист в беседе с коллегой из Страна.UA.

Во время пресс-марафона Зеленский обвинил Бутусова в обнародовании данных об использовании "Байрактара" в Донбассе и смертях людей. Также президент заявил, что журналист стал оппозиционером, поскольку не получил от главы Украины желаемой должности.

В пятницу, 26 ноября, Зеленский принял участие в пресс-конференции в центре Киева. По одному вопросу президенту задали около тридцати журналистов. Среди них не оказались представители СМИ, в отношении которых власти ввели санкции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Ахметов резко ответил Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота
Украинский журналист о Зеленском: "Нужно было встать и дать ему по морде"
Депутат Лантратова подала жалобу на Инстасамку в СК за разврат
Бельгия стала первой европейской страной, где выявили новый штамм коронавируса
Более 60 человек скончались за сутки от коронавируса в Петербурге
Эксперт оценил перспективы "СП-2" с приходом нового правительства ФРГ
Жириновский рассказал, как остановить пытки в российских колониях
Опыт читателей Pravda.Ru: 20 рецептов от простуды
Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве
Как правильно выбрать зубной протез?
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Любовь Степушова За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Силовые структуры
Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Общество
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников