Литва ведёт переговоры с Ираком о возвращении всех мигрантов на родину

Глава МИД Литвы Агне Билотайте заявила о ведущихся с Ираком переговорах о депортации на родину всех иракских мигрантов, которым не было предоставлено убежище.

«Ирак – страна, которая принимает только тех, кто хочет вернуться, и все учреждения в настоящее время усердно работают над тем, чтобы было принято решение, и когда человеку не предоставляется убежище, пытаются убедить таких лиц вернуться к себе домой, здесь нет никаких возможностей. Это вопрос будет поднят на самом высоком уровне», - сказала Билотайте, слова которой приводит argumenti.ru.

Ранее силовики из Литвы выбросили на границу тело до смерти избитого молодого мигранта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пограничного комитета Белоруссии.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

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