В Египте опровергли информацию о присутствии омикрон-штамма в стране

Представитель Минздрава Египта Хусам Абдель Гаффар заявил, что медицинские специалисты не обнаружили в стране людей, заражённых новым вариантом COVID-19 "омикроном".

Вместе с этим министр подчеркнул, что египетские власти ужесточили антикоронавирусные ограничения и тестируют на наличие инфекции в организме в первую очередь людей, которые приезжают из следующих стран:

ЮАР,

Лесото,

Ботсвана,

Зимбабве,

Мозамбик,

Намибия,

Эсватиня.

"Тот, у кого подтвердится коронавирус, будет отправлен назад тем же самолётом", — сказал Гаффар в беседе с ТАСС.

Также он отметил, что всех инфицированных COVID-19 людей изолируют от общества на неделю, после чего ещё раз проверяют на наличие заболевания. Согласно данным врачей из Египта, 90% заражённых граждан страдают именно из-за агрессивного варианта "дельта".

При этом журналисты ранее писали, что в Бельгии обнаружили "омикрон" у женщины, которая прилетела из Египта. В Совете Федерации России заявляли о высокой вероятности присутствия недавно возникшего штамма в нашей стране из-за авиационного сообщения с африканскими странами.

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