В Германии заявили, что санкции США против "СП-2" ослабят доверие к Вашингтону

Власти ФРГ обратились к Конгрессу США и попросили не вводить санкции по отношению к российско-немецкому проекту "Северный поток-2", поскольку такие действия могут навредить отношениям Берлина и Вашингтона.

По данным секретного документа, который передали послы Германии конгрессменам, немецкое правительство рассчитывает осуществить следующие договорённости:

обеспечить энергетическую безопасность Украины и европейских стран;

сдержать РФ от злоупотребления "СП-2" ради политических задач.

"Санкции США в отношении "Северного потока — 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины", — написано в документе, который оказался у Axios.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал условие, при котором США остановит санкции по отношению к газопроводу "Северный поток-2". По словам специалиста, это случится, если демократы объединятся и выступят вместе за данный шаг. Президент Джозеф Байден уже добивается такого решения, отметил эксперт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков называл санкции против проекта "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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