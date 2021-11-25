Гендиректор РСМД назвал условие снятия санкций США с "Северного потока-2"

Исключение "Северного потока-2" из санкций США возможно, если все демократы займут одну позицию по данному вопросу и выступят единым фронтом. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что администрация американского лидера Джо Байдена уже добивается через демократов в конгрессе, которые сейчас представляют большинство, прекращения санкций в отношении магистрального газопровода.

"Удастся ли убедить всех демократов, чтобы они солидарно проголосовали за исключение этих санкций из проекта оборонного бюджета", — передаёт РИА Новости слова гендиректора.

Кортунов сообщил, что в конгрессе и со стороны республиканцев, и со стороны демократов есть те, кто сомневается в решении по "Северному потоку-2". Вопрос в том, кто кого перетянет на свою сторону, резюмировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле к новым санкциям по "Северному потоку-2" отнеслись негативно, их сочли незаконными и неправильными.

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