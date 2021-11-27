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Руслан Бортник: Зеленский продемонстрировал нелинейный подход по отношению к РФ

Мир

Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу продемонстрировал нелинейный подход по отношению к РФ, считает украинский эксперт Руслан Бортник.

Руслан Бортник: Зеленский продемонстрировал нелинейный подход по отношению к РФ

Киев готов восстановить отношения с Россией

Отвечая на вопрос Pravda. Ru, что было бы важно отметить во вчерашней встрече с прессой для восприятия в России, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Зеленский продемонстрировал "нелинейный подход"

С одной стороны, президент Украины говорит, что Россия — это страна, которая "совершила агрессивные действия в отношении Украины, она захватила украинские территории".

С другой стороны, президент указывает, что "(Андрей) Ермак попытается снова восстановить отношения и коммуникацию с администрацией президента России", отметил политолог.

Украина отказывается от "переходного периода" в ЛДНР

По словам Зеленского, подчеркнул Руслан Бортник, Украина отказывается от принятия проекта закона о переходном периоде, который критиковала и Россия, и который, по словам президента Украины, раскритикован сегодня и западными партнерами. То есть делает определенные шаги в отношении возможной нормализации ситуации, указал Руслан Бортник.

Риска большой войны с Россией нет

По мнению политолога, самое главное в словах Зеленского — что риска большой войны нет.

"Риск эскалации есть, но риска большой войны нет. И всё это, в основном, информационная истерика, которая бьет по украинской экономике. Взвешенный, достаточно сбалансированный в этой части подход. Очевидно, Украина попытается восстановить коммуникацию с Россией и какой-то переговорный процесс", — сказал Руслан Бортник.

Владимир Зеленский провел 26 ноября пресс-конференцию "30 вопросов президенту Украины" с участием зарубежных журналистов.

"Обязательно будет звонок (в Кремль). Они (в Брюсселе) хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время (руководитель офиса президента) Ермак будет с ними контактировать", — сказал президент Украины.

На вопрос о вероятном "вторжении" российских войск, он ответил:

"Такая возможность может быть каждый день, но сейчас идет запугивание, в том числе через некоторые СМИ. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день получаем разведданные, в том числе от партнеров. В первую очередь мы должны рассчитывать на себя, армия у нас мощная".

Владимир Зеленский отметил, что он не поддерживает принятие закона о переходном правосудии в Донбассе. По его словам, против этого закона выступает не только Москва, но и западные партнеры Украины: те считают, что такой шаг будет означать односторонний выход Киева из Минских соглашений. "Это важный аргумент и очень серьезный мощный риск", — отметил президент Украины.

Ранее лава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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