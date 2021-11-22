Канадцы выступили против планов Украины втянуть Канаду в войну против РФ

Комментаторы сайта канадского телеканала CBC осудили призыв бывшего украинского президента Петра Порошенко к Канаде с просьбой помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине вооружение и поспособствовать её принятию в альянс и Евросоюз.

Пользователь Roland Godin призвал Оттаву не лезть в чужие дела, потому что у страны хватает своих собственных проблем. Его цитирует РИА Новости.

Комментаторы подвергли критике журналистов телеканала, которые призвали воевать за Украину против России, несмотря на то, что между странами нет военных действий. Doug Butler отметил, что канадские Вооружённые силы находятся не в том состоянии, чтобы противодействовать России на другой стороне земного шара.

Henri Beyle назвал автора материала преступником, потому что он не задумывается об ужасных последствиях для Канады от таких действий.

Юзер Samuel Spade отметил, что членство Украины в НАТО привело бы к "кубинскому кризису наоборот" и стало бы точкой отсчёта начала ядерной войны. Он напомнил, как в своё время США обещали президенту СССР Михаилу "Горбачёву, что НАТО ни на миллиметр не расширится на восток".

Ранее глава "Европейской Солидарности" Пётр Порошенко попросил Запад поставлять больше оружия, поскольку Россия сосредоточила свои войска у границ Украины, и в любое время может вторгнуться на территорию страны.

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