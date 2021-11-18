Польша против гуманитарного коридора для мигрантов - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий против гуманитарного коридора для беженцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор для мигрантов, чтобы они попали в Германию. Об этом сегодня он поговорил с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

По словам Моравецкого, он заявил Ангеле Меркель, что никакие договорённости, которые касаются Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны

"О деталях договорённостей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого", — сказал Моравецкий.

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