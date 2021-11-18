Нужно создать для беженцев гуманитарный коридор в Германию - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор для мигрантов, чтобы они попали в Германию. Об этом сегодня он поговорил с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Но для этого нужно решение Евросоюза.

Как сообщает РИА новости, речь идет о примерно двух тысячах человек.

Как рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, Белоруссия выполняет свои обещания.

Сегодня самолет увез в Ирак 374 пассажира. Остальные улетать не захотели.

По словам Эйсмонт, остающиеся в Белоруссии мигранты по-прежнему хотят попасть в ФРГ.

"И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - подчеркнула она.

Лагерь беженцев образовался у границы белорусско-польской границы в начале ноября. Там, по разным данным, от двух до четырёх тысяч человек. В основном это семьи с детьми, которые хотят попасть через Польшу в Германию.

Границу охраняют польские военные, которые 17 ноября применили против беженцев слезоточивый газ. Многие попали в больницу. Также у детей и взрослых врачи наблюдают ОРВИ. Люди постоянно мёрзнут и согреваются тем, что жгут костры.

Часть мигрантов 17 ноября по распоряжению Александра Лукашенко поселили в логистическом центре. В основном, это женщины и дети.

Владимир Путин не одобрил поведение польских силовиков по отношению к мирным мигрантам с детьми.

18 ноября мигранты предприняли попытку прорваться в Польшу на лодках.

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