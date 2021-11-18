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Главный редактор La Repubblica ответил Захаровой на критику их статьи

Мир

Маурицио Молинари, главред итальянского издания La Repubblica, рассказал, что составил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, и направил его адресату. По уточнению РИА Новости, он ответил на критику, которой подвергла Захарова его статью о политике России.

Главный редактор La Repubblica ответил Захаровой на критику их статьи

Журналисты попросили Молинари рассказать, что он написал Захаровой, но тот предпочёл этого не делать.

"Если Захарова сочтёт нужным, она распространит мой ответ", — сказал Маурицио Молинари вместо ответа о содержании его письма.

Ранее в La Repubblica вышла статья под говорящим названием "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В публикации Молинари рассказал, как российские военные прибыли на российско-украинскую границу, и обвинил власти РФ в создании кризиса с беженцами на белорусско-польской границе. Также автор статьи посчитал не лишним добавить ко всем этим событиям запуск проекта "Северный поток-2".

Марию Захарову возмутила эта публикация. Она сочла её оскорблением России и назвала "смердящей клеветой". Представитель Кремля напомнила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Италию, показав себя самым надёжным поставщиком. Она предложила Молинари признать этот факт, предложив ему в противном случае отапливать свой дом газетой La Repubblica.

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Жесть! Захарова ответила на ЛЖИВЫЕ обвинения Запада о беженцах
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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