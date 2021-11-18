Главный редактор La Repubblica ответил Захаровой на критику их статьи

Маурицио Молинари, главред итальянского издания La Repubblica, рассказал, что составил ответ официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, и направил его адресату. По уточнению РИА Новости, он ответил на критику, которой подвергла Захарова его статью о политике России.

Журналисты попросили Молинари рассказать, что он написал Захаровой, но тот предпочёл этого не делать.

"Если Захарова сочтёт нужным, она распространит мой ответ", — сказал Маурицио Молинари вместо ответа о содержании его письма.

Ранее в La Repubblica вышла статья под говорящим названием "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу". В публикации Молинари рассказал, как российские военные прибыли на российско-украинскую границу, и обвинил власти РФ в создании кризиса с беженцами на белорусско-польской границе. Также автор статьи посчитал не лишним добавить ко всем этим событиям запуск проекта "Северный поток-2".

Марию Захарову возмутила эта публикация. Она сочла её оскорблением России и назвала "смердящей клеветой". Представитель Кремля напомнила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Италию, показав себя самым надёжным поставщиком. Она предложила Молинари признать этот факт, предложив ему в противном случае отапливать свой дом газетой La Repubblica.

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