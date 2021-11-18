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В Польше готовятся к "затяжному" - на годы - кризису мигрантов

Мир

По мнению главы Минобороны Польши, кризис, вызванный массовым скоплением мигрантов на границе между Белоруссией и Польшей, не показывает никаких признаков затухания, и он может продлиться еще много месяцев или даже лет.

“Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на польско-белорусской границе быстро не разрешится. Мы должны готовиться месяцами или даже годами”, - сказал Мариус Блащак, выступая в эфире польского радио.

Так он объяснил необходимость потратить €353 млн на строительство пограничной стены, которая будет оснащена датчиками движения и системой мониторинга. Работы, напомним, власти Польши планируют начать 15 декабря.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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