В Польше объявили, когда начнётся строительство стены на границе с Белоруссией

К строительству стены на польско-белорусской границе приступят 15 декабря, заявил сенатор от правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Мруз.

Сейчас заграждение сделано из колючей проволоки, и оно регулярно подвергается штурму, который организовывают мигранты со стороны Белоруссии. Беженцам уже не раз удавалось его сломать.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский рассказал, что новое заграждение планируется растянуть на 180 км, а его высота составит 5 метров. Совместная граница Польши и Белоруссии будет находиться под видеонаблюдением.

"15 декабря начнётся строительство. Мы завершаем выбор подрядчиков", — передаёт ТАСС слова сенатора.

В понедельник, 15 ноября, мигранты перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги", польские пограничники подогнали водомёты, чтобы остановить нелегалов.

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