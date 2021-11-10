В Польше предупредили об угрозе полного закрытия границ с Белоруссией

Существует угроза полного закрытия польско-белорусской границы. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

Он заметил, что к такому развитию событий есть возможность прийти, если белорусские власти не прекратят свою деятельность. Он подтвердил, что такой сценарий Польша учитывает.

"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", — передаёт ТАСС слова Мюллера.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что Польша выстроила напротив лагеря мигрантов военную технику и силовиков. Беженцы находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди них есть беременные женщины и маленькие дети.

Пограничная служба Польши сообщила, что на границе задержали россиянина, который хотел оказать помощь мигрантам. Только 9 ноября было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.

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