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В Польше заявили, что россиянин задержан за помощь беженцам на границе

Мир

На польско-белорусской границе задержали россиянина, который хотел оказать помощь беженцам.

В Польше заявили, что россиянин задержан за помощь беженцам на границе

Об этом пограничная служба Польши сообщила в своём аккаунте в Twitter. Ведомство написало, что 9 ноября всего было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.

"За пособничество задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — проинформировала погранслужба.

Ситуация на польско-белорусской границе остаётся напряжённой. Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии рассказал, что Польша выстроила напротив лагеря мигрантов военную технику и силовиков. Ведомство отметило, что мигранты находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди беженцев есть беременные женщины и маленькие дети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала одну из причин того, почему мигранты идут в ЕС. Она заявила, что Европейский союз принимает всех, кто недоволен жизнью у себя в стране, ищет поддержку и защиту.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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