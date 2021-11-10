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Захарова: беженцы, как и Тихановская, идут в ЕС, потому что ищут там поддержку

Мир

Европейский союз принимает всех, кто недоволен жизнью у себя в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указывая на одну из причин того, почему мигранты идут в ЕС.

Захарова: беженцы, как и Тихановская, идут в ЕС, потому что ищут там поддержку

По её мнению, тяжёлая ситуация на польско-белорусской границе сложилась, в том числе, из-за того, что ЕС ранее уже принимал людей, которые говорили, что не могут находиться в своей стране, что они чувствуют себя в изгнании и ищут поддержку, защиту.

"Беженцы ориентировались на очень интересный сюжет последнего года. А именно — как Польша, Литва, страны Прибалтики, Брюссель принимали у себя людей из Белоруссии, которые заявляли буквально схожие вещи", — передаёт РИА Новости слова представителя МИД.

Захарова в качестве примера напомнила о том, как ЕС принял команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Она заметила, что такая политика уже стала системной.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что Польша не предупредила о размещении военных на границе, чем нарушила условия договора между двумя странами.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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