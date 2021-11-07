СМИ назвали информатора Данченко

Американские СМИ опубликовали имя предполагаемого информатора Игоря Данченко для сбора "досье Стила". Как сообщают журналисты, им мог быть близкий к окружению Демократической партии Чарльз Долан.

Согласно информации, Долан работал в предвыборных штабах Билла и Хиллари Клинтон, которая была соперницей Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году, цитирует статью РИА Новости.

Кроме того, он выступал "специалистом по связям с общественностью". Однако, как пишет СМИ, фамилия Долана не фигурирует в обвинительном заключении, а есть лишь указание "должности".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что российского аналитика Игоря Данченко по решению суда выпустят под залог в сто тысяч долларов. На создателя "досье Трампа" наденут браслет и назначат домашний арест. По сообщению американских источников, официально Данченко обвинение не предъявляли. Однако сегодня стало известно, что ему вменяют пять лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов правонарушений.

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