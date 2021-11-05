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Создателя "досье Трампа" Данченко суд США выпустил под залог: будут следить

Мир

Арестованного уроженца России политического аналитика Игоря Данченко скоро отпустят домой под залог в сто тысяч долларов. По решению американского суда, на него наденут электронный браслет.

Создателя "досье Трампа" Данченко суд США выпустил под залог: будут следить

"Данченко останется под стражей до тех пор, пока он не будет снабжён электронным браслетом слежения", — цитирует "Лайф" решение суда.

О задержании якобы создателя "досье Трампа" или так называемого досье Стила стало известно вчера. По сообщению американских источников, официально Данченко обвинение не предъявляли. Однако сегодня стало известно, что ему вменяют пять лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов правонарушений.

Игоря Данченко обвиняют в предоставлении заведомо ложной информации ФБР, а также сборе компрометирующих данных на экс-лидера США Дональда Трампа.

Впрочем, американские следователи считают, что он находился "в сговоре с Москвой" и был "тайным агентом". Ранее Игорь Данченко эту информацию опровергал и назвал её порочащей репутацию независимого аналитика.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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