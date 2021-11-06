Лукашенко ходил в COVID-реанимации с приспущенной маской и жаловался на министра

Белорусский лидер Александр Лукашенко навестил в больнице Орши заражённых коронавирусной инфекцией пациентов. Одной женщине он даже пожал руку.

В Сети можно увидеть ролик, на котором Лукашенко пожимает руку больной пенсионерки, а также снимает маску в COVID-палате, чтобы доказать, что не является двойником президента Белоруссии, поскольку так многие говорят.

На другой видеозаписи можно заметить, как вместе с группой экипированных от заражения коронавирусом медиков политик ходит с приспущенной маской в реанимации. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич попросил Лукашенко надеть средство индивидуальной защиты. В ответ президент пошутил, что не собирался брать Пиневича, тот не даёт поговорить со специалистом.

"Пиневича обещали не брать в красную зону, но его это не останавливает", — написали в телеграм-канале "Пул первого", который выложил ролики с Лукашенко в Интернет.

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