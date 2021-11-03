Военный историк Юлин: вероятность войны между Украиной и Россией очень высока

По мнению военного историка Бориса Юлина, в данный момент очень велика вероятность разворачивания военных действий между Украиной и Россией. Специалист полагает, что вооружённое столкновение может помочь решить многие проблемы обеим сторонам, которые в этом случае можно будет просто на неё списать.

Украинская сторона ждёт агрессии со стороны Москвы. Так, украинский генерал Игорь Романенко сообщил, что его страна может организовать "кровавую баню для России" в случае, если та первой начнёт наступление. По заверению генерала, сейчас наблюдается стягивание российских войск к украинской границе.

Историк считает, что Россия действительно может укреплять свою территорию рядом с украинской границей, чтобы помешать Украине делать то же самое.

Борис Юлин в интервью для MK.ru напомнил о крайней нестабильности в Донбассе. Он уверен, что если участником конфликта на востоке Украины не станет НАТО, то максимальным районом военных действий останется эта территория. Если же на стороне Украины будет действовать Северо-атлантический Альянс, то военные действия могут развязаться и на территории России.

Тем, кому такое развитие событий кажется фантастическим, Юлин предложил вспомнить историю, а именно — войну в Югославии и бомбардировку Белграда.

"Если постоянно по всем каналам пропаганды идёт накал напряжённости, рано или поздно всё это превращается в конфликт".

Историк добавил, что не последнюю роль в этом процессе может сыграть наблюдающаяся в течение последнего десятка лет гонка вооружений.

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