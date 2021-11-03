Банкир Фурса: очереди в крематории, страна в дураках - так и живём

Ситуация с коронавирусом и вакцинацией разделила общества во всех странах на два лагеря:

в одном — те, кто привился;

в другом — так называемые ковид-диссиденты.

А ленты информагентств заполнены сообщениями о всевозможных акциях последних, на которых люди требуют "соблюдать их права" и "вернуть свободу выбора".

Всем антипрививочникам сразу ответил украинский банкир Сергей Фурса:

"Принуждение к вакцинации лучше, чем очереди в крематории", — так он назвал статью, опубликованную в авторской колонке на портале "Главред".

Автор констатирует: На Украине критическая ситуация с коронавирусом. Причём это не неожиданность — всех предупреждали. Но никто почти не внял.

Чтобы объяснить, почему так получилось, банкир приводит аналогию:

Вы можете бесконечно жарить руку на медленном огне, но если мозг отключён, он не даст сигнал нервной системе руку убрать руку.

В ситуации же с COVID-19, поясняет Фурса, роль мозга отведена профессионалам. Специалистам — врачам и вирусологам. Но их давно отогнали от обсуждения.

Кто виноват? По мнению автора статьи, власть. И только она одна:

"От неё (власти) требовалась единая централизованная кампания принуждения к вакцинации. Но — дурных нема. Ведь непопулярно. Но это лучше, чем видеть сегодняшние очереди в крематории. И в дураках вся страна. Стыд и срам".

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