Турция отвергла обвинения по "украинским" беспилотникам Bayraktar

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина не имеет права использовать название его страны по теме беспилотников Bayraktar. По его словам, после того, как БПЛА были переданы другой стороне, Турция не имеет к их использованию никакого отношения.

"Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким", — заявил Чавушоглу в интервью журналистам передачи "Москва. Кремль. Путин".

Ранее украинские волонтёры сообщили о первом использовании беспилотника Bayraktar на линии соприкосновения в Донбассе. БПЛА был использован для уничтожения артиллерийской точки войск ДНР возле села Гранитное.

Генштаб армии Украины и президент Владимир Зеленский подтвердили эту информацию. В ДНР и России пообещали разобраться в ситуации и пока не признали использования такого вида беспилотников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование такого вида вооружений не способствует стабилизации ситуации, а поставки БПЛА на Украину могут навредить отношениям России и Турции.

Чавушоглу в разговоре с журналистами добавил, что Турция во время ведения боевых действий в других странах сталкивается с оружием, которое было произведено в России, но не обвиняет РФ.

"Турцию не за что винить в этой ситуации. Украина должна перестать использовать название нашей страны", — заявил глава МИД Турции.

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