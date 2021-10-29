В Госдуме объяснили решение прекратить поставки угля на Украину

Украинским компаниям нужно наладить отношения и продлить контракты с российскими угольными предприятиями, заявил зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя Pravda.Ru прекращение поставок энергетического угля на Украину.

"В России все угольные компании частные, которые работают по контракту. Если его не заключили, значит поставок не будет. В договорных отношениях, если нет контракта, то какие могут быть претензии к российским частным угольным предприятиям", — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что выходом из этой ситуации может быть только продление контрактов. Он также отметил, что цены на рынке не могут быть стабильными длительное время.

"Украинские энергокомпании просто не захотели подписывать договор, так как начали закупать уголь в Польше и Казахстане", — добавил Ананских.

Ранее в Верховной раде сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки будут прекращены 1 ноября.

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